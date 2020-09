Pensioni, Fornero difende la sua legge lacrime e sangue e insiste: «La gente mi ringrazia» (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pensioni, la Fornero torna a rilanciare pericolosamente la sua riforma lacrime e sangue. Naturalmente, scaricando e delegittimando contestualmente il provvedimento a firma Lega che l’ha smentita e smontata, sostituendola con la formula Quota 100. Ospite a DiMartedì da Floris, l’ex ministra del Lavoro del governo Monti, torna a giustificare il suo contestatissimo provvedimento sulle Pensioni. E in collegamento con lo studio de La7 usa pochi argomenti per difendere la sua legge. Ma diverse dichiarazioni per attaccare la proposta di Salvini. Poi non contenta, non si accorge di insistere a ridimensionare il dramma degli esodati. Fornero spudorata, rilancia la sua legge lacrime e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020), latorna a rilanciare pericolosamente la sua riforma. Naturalmente, scaricando e delegittimando contestualmente il provvedimento a firma Lega che l’ha smentita e smontata, sostituendola con la formula Quota 100. Ospite a DiMartedì da Floris, l’ex ministra del Lavoro del governo Monti, torna a giustificare il suo contestatissimo provvedimento sulle. E in collegamento con lo studio de La7 usa pochi argomenti perre la sua. Ma diverse dichiarazioni per attaccare la proposta di Salvini. Poi non contenta, non si accorge dire a ridimensionare il dramma degli esodati.spudorata, rilancia la suae ...

