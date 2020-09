Parma | due anime “gemelle” per la seconda maglia 2020-2021

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In casale divisesembrano essere tutte caratterizzate da una ventata di novità, pur senza rinnegare i colori gialloblù. Una scelta che si era già vista nellahome, caratterizzata da un innovativo tessuto antivirale ritenuto fondamentale in questo periodo, ma che prosegue anche con la, destinata a essere utilizzata prevalentemente … L'articolo, due“gemelle” per laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

1913parmacalcio : Due casacche, due colori, una sola linea: la nostra. Ecco le seconde maglie 2020/21del Parma Calcio firmate… - WlaFifa : RT @1913parmacalcio: Due casacche, due colori, una sola linea: la nostra. Ecco le seconde maglie 2020/21del Parma Calcio firmate @ErreaOffi… - youcef30000 : RT @1913parmacalcio: Due casacche, due colori, una sola linea: la nostra. Ecco le seconde maglie 2020/21del Parma Calcio firmate @ErreaOffi… - Laurini__M : RT @1913parmacalcio: Due casacche, due colori, una sola linea: la nostra. Ecco le seconde maglie 2020/21del Parma Calcio firmate @ErreaOffi… - tedpanski : @assurdistan ...e Federer si è inchinato alle sue due fans...???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma due

La Repubblica

Novità nell'ultima ora Due nuove versioni della maglia gialloblù del Parma SportParma HOME (Oggi) - Juraj Kucka è stato l’ultimo testimonial delle maglie da gioco per la stagione 2020/2021 del Parma C ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Spal cerca un portiere e ha messo due nomi nel mirino. Alla dirigenza biancazzurra piacciono Simone Colombi del Parma e Simone Scuffet, estremo difensore dell' ..., Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen Dubbio modulo. Il Napoli di Gennaro Gattuso – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e d ...