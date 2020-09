Open Bnl Italia | impresa Sinner | eliminato Tsitsipas | numero sei al mondo

HuffPostItalia : Open Bnl Italia, impresa Sinner: eliminato Tsitsipas, numero tre al mondo - Maurizio62 : RT @HuffPostItalia: Open Bnl Italia, impresa Sinner: eliminato Tsitsipas, numero tre al mondo - klaretta2006 : RT @HuffPostItalia: Open Bnl Italia, impresa Sinner: eliminato Tsitsipas, numero tre al mondo - fisco24_info : Open Bnl Italia: impresa Sinner, batte Tsitsipas: Altoatesino incanta e supera anche n.3 torneo - HuffPostItalia : Open Bnl Italia, impresa Sinner: eliminato Tsitsipas, numero tre al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Open Bnl

L'HuffPost

Il greco arrivava in Italia dopo la cocente delusione degli Us Open, dove era stato eliminato dal croato Borna Coric ai sedicesimi di finale. Nel torneo di Roma avanti anche Berrettini e Travaglia.Jannik Sinner supera l'esame di greco al Foro Italico di Roma. L'azzurro dopo un primo set praticamente perfetto, si fa recuperare nel secondo quando era avanti 5-3 per perdere il tie-break 11-9, per ...Jannik Sinner continua a incantare il Foro Italico e con il punteggio di 6-1 6-7 6-2 supera il numero 3 del torneo e n.6 del ranking Atp, Stefanos Tsitsipas, conquistando gli ottavi di finale degli In ...