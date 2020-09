Ong fanno la spola con l'Italia per riempire i porti di migranti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mauro Indelicato L'Ong spagnola dopo l'ennesimo rifiuto di Malta adesso si sta dirigendo verso il capoluogo siciliano: "Siamo in attesa di istruzioni". Intanto torna in attività anche la Mare Jonio Le Ong non si fermano e negli ultimi scorci di questa drammatica estate 2020 appaiono sempre più attive nel portare diversi migranti nel nostro Paese. L'ultima in ordine di tempo è stata la Open Arms, il cui equipaggio sta facendo rotta verso Palermo con 275 migranti a bordo. Poi c'è la Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, che subito dopo aver fatto approdare 25 persone a Pozzallo adesso è pronta a tornare in missione nel Mediterraneo centrale. Open Arms verso Palermo La nave battente bandiera spagnola era tornata in navigazione dopo diversi mesi in cui è rimasta ancorata in un porto iberico. Nei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mauro Indelicato L'Ong spagnola dopo l'ennesimo rifiuto di Malta adesso si sta dirigendo verso il capoluogo siciliano: "Siamo in attesa di istruzioni". Intanto torna in attività anche la Mare Jonio Le Ong non si fermano e negli ultimi scorci di questa drammatica estate 2020 appaiono sempre più attive nel portare diversinel nostro Paese. L'ultima in ordine di tempo è stata la Open Arms, il cui equipaggio sta facendo rotta verso Palermo con 275a bordo. Poi c'è la Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, che subito dopo aver fatto approdare 25 persone a Pozzallo adesso è pronta a tornare in missione nel Mediterraneo centrale. Open Arms verso Palermo La nave battente bandiera spagnola era tornata in navigazione dopo diversi mesi in cui è rimasta ancorata in un porto iberico. Nei ...

akipopilo : La mia diffidenza sulle decisioni prese in ue aumenta, visti i risultati sin qui ottenuti... Affamano e lasciano so… - Alberto_zz0 : @Dante_quello @borghi_claudio Se qualcuno ha sbagliato e saltano fuori le prove, pagherà. Io voterò Lega o Fdi lo s… - AlfonsoAlfonsi2 : Quando le ONG fanno quello che gli pare e non rispondono delle loro azioni in modo impunito, di fronte agli Sovrani… - Unpodiqya : @Massimi47715989 È tutto una questione che con il sociale non c'entra nulla, stesso discorso dell'assistenza però c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ong fanno Malta nega il porto a Open Arms, che ora preme sui confini italiani con 278 migranti ilGiornale.it La storia di João, uno dei 200 ragazzi salvati dalla strada da Danilo

Danilo non rivolge solo impegno al calcio, ma anche al sociale per aiutare i più bisognoso. Il terzino della Juventus ha fondato una Ong, progetto che ha già so ...

Danilo campione in campo e fuori: la sua Ong aiuta i bambini brasiliani più bisognosi. La storia di Joao (FOTO)

Danilo campione in campo ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Il terzino della Juventus è campione di solidarietà ed ha creato, insieme al padre, il progetto Future Re2ondo con il chiaro obiettivo ...

Ripartono gli aerei delle ong: sgambetto di Macron all'Italia

Non solo mezzi navali, bensì anche aerei. E non stiamo parlando di una missione internazionale da avviare nel Mediterraneo, ma al contrario di tutto quello di cui dispongono le varie Ong impegnate in ...

Danilo non rivolge solo impegno al calcio, ma anche al sociale per aiutare i più bisognoso. Il terzino della Juventus ha fondato una Ong, progetto che ha già so ...Danilo campione in campo ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Il terzino della Juventus è campione di solidarietà ed ha creato, insieme al padre, il progetto Future Re2ondo con il chiaro obiettivo ...Non solo mezzi navali, bensì anche aerei. E non stiamo parlando di una missione internazionale da avviare nel Mediterraneo, ma al contrario di tutto quello di cui dispongono le varie Ong impegnate in ...