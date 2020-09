Madonna: 'Stiamo preparando un docufilm sulla mia vita'. Con lei Diablo Cody, la sceneggiatrice di Juno (Di mercoledì 16 settembre 2020) sta lavorando un film autobiografico ed ha annunciato ai fan sui social di essere già immersa nella preparazione della sua 'biopic'. In diretta su Instagram , la storica e indiscussa regina del pop ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) sta lavorando un film autobiografico ed ha annunciato ai fan sui social di essere già immersa nella preparazione della sua 'biopic'. In diretta su Instagram , la storica e indiscussa regina del pop ...

A Madonna il cinema è sempre piaciuto. Un sacco. Ha sempre provato a raggiungere, come regista e soprattutto come attrice, il successo avuto come cantante e pop star. I risultati in pellicola, però, s ...

Sembrerebbe essere confermato il nuovo progetto di Madonna che, dopo 40 anni di carriera artistica, non smette ancora di stupire. La vulcanica Veronica Ciccone ha, infatti, dato l’annuncio della stesu ...

Madonna sarà regista e co-sceneggiatrice del suo biopic. Accanto a lei il premio Oscar Diablo Cody, curatrice dello script di “Juno” Al contrario di Bohemian Rhapsody e Rocketman, per i quali il coinv ...

