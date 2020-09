"Ma quali ostriche, bugiardo". Bomba su CartaBianca, si muovono gli avvocati di De Laurentiis (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grosso caso scuote CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. La puntata in questione è quella di martedì 15 settembre, finita nel mirino del Calcio Napoli e, secondo quanto riporta ilnapolista.it, dei legali del club. Il punto è che Aurelio De Laurentiis si sente diffamato. In due passaggi, infatti, è stato indicato come esempio negativo del comportamento da assumere nel caso in cui si percepiscano i sintomi del coronavirus. La vicenda, ovviamente, è quella della presenza di AdL all'assemblea di Lega Serie A, nonostante i sintomi, che giustificò parlando di una "indigestione di ostriche". La Berlinguer ha infatti detto che De Laurentiis si è presentato in Lega "avendo la febbre più altri disturbi. Ha parlato di indigestione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grosso caso scuote, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. La puntata in questione è quella di martedì 15 settembre, finita nel mirino del Calcio Napoli e, secondo quanto riporta ilnapolista.it, dei legali del club. Il punto è che Aurelio Desi sente diffamato. In due passaggi, infatti, è stato indicato come esempio negativo del comportamento da assumere nel caso in cui si percepiscano i sintomi del coronavirus. La vicenda, ovviamente, è quella della presenza di AdL all'assemblea di Lega Serie A, nonostante i sintomi, che giustificò parlando di una "indigestione di". La Berlinguer ha infatti detto che Desi è presentato in Lega "avendo la febbre più altri disturbi. Ha parlato di indigestione di ...

maxgallico : RT @napolista: Napoli furibondo con la Rai e Cartabianca. «De Laurentiis in Lega con la febbre alta, è un bugiardo» (VIDEO) Avvocati al la… - napolista : Napoli furibondo con la Rai e Cartabianca. «De Laurentiis in Lega con la febbre alta, è un bugiardo» (VIDEO) Avvoc… - enrigoletto : @louvreless16 Non so quali siano i sintomi che accusava AdL, ma se sono simili all'avvelenamento da ostriche allora… -