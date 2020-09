Lippi | Totti? È pronto a tornare alla Roma | ma anche De Rossi

LeoWolf1992 : RT @PagineRomaniste: #Lippi: 'I #Friedkin sono partiti col piede giusto. #Totti lo porterei dappertutto' #ASRoma #IlMessaggero https://t… - Fantacalcio : Lippi: 'Totti pronto a tornare alla Roma. Su De Rossi...' - romanewseu : #Lippi: “I #Friedkin sono partiti bene, vediamo che mercato faranno. #Totti? Se la Roma chiama ritorna subito”… - forzaroma : Lippi: “Se la Roma chiama sono sicuro che #Totti tornerebbe volentieri” #ASRoma - PagineRomaniste : #Lippi: 'I #Friedkin sono partiti col piede giusto. #Totti lo porterei dappertutto' #ASRoma #IlMessaggero -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi Totti

“Daniele è un altro ragazzo in gamba, ha la stoffa dell’allenatore. Vede, quello dell’Italia 2006 era un gruppo eccezionale sotto l’aspetto umano. All’epoca, quando li ho salutati, ho detto: state tra ...Se nella tua carriera hai messo insieme 748 presenze in gare ufficiali, 416 delle quali in Serie A e 23 in Champions League, una cosa è certa: il tuo mestiere l’hai saputo fare. E pure bene. I numeri ...RCS MediaGroup S.p.A.