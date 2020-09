Leinster | dopo il Pro 14 ora è assalto all’Europa

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il, fresco campione del Guinness Pro 14 ora punta l’all’Europa. Davanti a loro però i campioni in carica, i Saracens che vivono un momento delicato nella storia del proprio club.: l’all’Europa da imbattuti Sono invincibili. Nessuno sembra riuscire nell’intento di fermarli. Chiamateli bravi, audaci, forti, fortunati oppure caparbi. Usate qualsiasi aggettivo che vi viene in mente. Anche se ormai sembra impossibile trovare la giusta definizione per questi ragazzi che sono veramente scatenati. E bene si, stiamo parlando proprio di loro, I ragazzi del. Freschi campioni del Guinness Pro 14la vittoria in finale contro Ulster. Chiudendo cosi il campionato con 17 vittorie su altrettante partite ...

È il Leinster il campione 2020 del Guinness Pro 14. Tutto da pronostico, dunque, per i dubliners che sfruttano da un lato i tanti errori dell’Ulster palla in mano, dall’altra colpiscono duramente e fa ...dopo un finale di stagione in forma ridotta e si conclude con due formazioni irlandesi in finale. A sfidarsi, infatti, saranno il Leinster di Dublino e l’Ulster di Belfast. I dubliners partono con i ...Il mercato del Rugby Colorno si chiude col botto: direttamente dall’Irlanda arriva l’apertura classe 1995 Seán Kearns. Nativo della contea Louth, a 85 km a nord di Dublino, Kearns ha frequentato per d ...