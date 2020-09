La tassa sui soldi non esiste, attenzione alle fake news (Di mercoledì 16 settembre 2020) In molti profili social, chat private e siti online gira da molto tempo la voce su una tassa dei soldi applicata sui conti correnti in forma di prelievo forzoso. Questa fake news si accompagna a quella esistente con la Virus Tax, presentata come tassa patrimoniale e comunque applicata sui conti correnti, sulle imprese o realtà commerciali senza dire nulla agli italiani. Arriva da una deputata Cinque Stelle la smentita ufficiale attraverso il profilo Facebook. Laura Castelli avverte: tassa sui soldi e virus tax sono bufale da Coronavirus Il post è del 15 marzo, Laura Castelli ha smentito da molto tempo la notizia sia sulla tassa dei soldi che sulla virus tax. Ancora circolano titoli, post e meme ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) In molti profili social, chat private e siti online gira da molto tempo la voce su unadeiapplicata sui conti correnti in forma di prelievo forzoso. Questasi accompagna a quellante con la Virus Tax, presentata comepatrimoniale e comunque applicata sui conti correnti, sulle imprese o realtà commerciali senza dire nulla agli italiani. Arriva da una deputata Cinque Stelle la smentita ufficiale attraverso il profilo Facebook. Laura Castelli avverte:suie virus tax sono bufale da Coronavirus Il post è del 15 marzo, Laura Castelli ha smentito da molto tempo la notizia sia sulladeiche sulla virus tax. Ancora circolano titoli, post e meme ...

FMCastaldo : Il #PE ha potere di veto sul bilancio settennale dell'#ue. Manca ancora un adeguato sistema di tassazione per i col… - matteosalvinimi : #Salvini: In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché l… - QuotidianPost : La tassa sui soldi non esiste, attenzione alle fake news - GiorgioAntonel1 : RT @FMCastaldo: Il #PE ha potere di veto sul bilancio settennale dell'#ue. Manca ancora un adeguato sistema di tassazione per i colossi del… - ConfcommercioUm : #Tari, Confcommercio chiede ai #Comuni il taglio della #tassa sui #rifiuti Il presidente Mencaroni a tutti i sindac… -