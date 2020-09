La nuova funzione CAD EYE™ di Fujifilm per la rilevazione e la caratterizzazione in tempo reale dei polipi nel colon, utilizzando la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, è ora disponibile in commercio in Europa (Di mercoledì 16 settembre 2020) DÜSSELDORF, Germania, 16 settembre 2020 /PRNewswire/



Fujifilm Europe GmbH ha annunciato oggi che CAD EYE™ è ora disponibile in commercio in Europa. CAD EYE™ è un nuovo software con due funzioni per la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi nel colon che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) basata sull'apprendimento profondo. La presentazione ufficiale si svolgerà in occasione di un simposio satellite ESGE Connect 2020 lunedì 21 settembre 2020 alle 17:00. La funzione di caratterizzazione insieme a quella di ...

