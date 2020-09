Inter, Raiola in sede: si parla anche del futuro di Pinamonti – VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Raiola nella sede dell'Inter: si parla di Pinamonti L'agente Raiola raggiunge la sede dell'Inter: si discute del futuro di Pinamonti Gepostet von Calcio News 24 am Mittwoch, 16. September 2020 L’Inter vuole riacquistare Andrea Pinamonti dal Genoa: l’agente Mino Raiola in sede nerazzurra per discutere dell’attaccante – VIDEO Mino Raiola ha raggiunto questo pomeriggio la sede dell’Inter per parlare del futuro di Andrea Pinamonti, ceduto un anno fa al Genoa a titolo definitivo. Il club nerazzurro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020)nelladell': sidiL'agenteraggiunge ladell': si discute deldiGepostet von Calcio News 24 am Mittwoch, 16. September 2020 L’vuole riacquistare Andreadal Genoa: l’agente Minoinnerazzurra per discutere dell’attaccante –Minoha raggiunto questo pomeriggio ladell’perre deldi Andrea, ceduto un anno fa al Genoa a titolo definitivo. Il club nerazzurro ...

