Il PD sannita spara sulla coalizione | “Liste civiche? Solo trasformismo”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Civismo, il nuovo abito del trasformismo. Una miriade di (cosiddette) Listeha invaso la Regione Campania e la nostra Provincia, il Sannio“. A leggere l’incipit di questo post, pubblicatopagina ufficiale di uno dei maggiori partitiscena politica, sembrerebbe di trovarci dalle parti di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d’Italia, o comunque nell’alveo delladi centrodestra capeggiata da Stefano Caldoro. Eh già, perché uno dei lietmotiv della campagna elettorale del centrodestra in Campania in vista delle prossime elezioni regionali, riguarda proprio il proliferare di listea sostegno delladi De Luca. Ricordiamo, infatti, che la ...

Ultime Notizie dalla rete : sannita spara

TV Sette Benevento

L'ASL di Benevento anche oggi ha comunicato, alle ore 14.09, la sua "tabella dell ore 12" relativa ai contagi da SARS-CoV-2 nel Sannio. Con il passar dei giorni il suo già scarno report sta diventando ...“Riteniamo che si stia oltrepassando ogni limite in termini di dignità. Il Governatore Vincenzo De Luca, in uno slancio di ennesima sfacciataggine, è venuto nel Sannio ad offendere, ancora una volta, ...“Riteniamo che si stia oltrepassando ogni limite in termini di dignità. Il Governatore Vincenzo De Luca, in uno slancio di ennesima sfacciataggine, è venuto nel Sannio ad offendere, ancora una volta, ...