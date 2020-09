Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali frase choc su Benito Mussolini: "Anche Hitler era un suo fan" (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fausto Leali potrebbe rischiare la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi choc su Benito Mussolini. La frase choc di Fausto Leali su Benito Mussolini ha lasciato di sasso il pubblico del Grande Fratello Vip 5. Il cantante, che è stato il secondo concorrente ad entrare nella casa, in una notte in cui è successo di tutto, chiacchierando con i suoi coinquilini ha elogiato le scelte politiche del Duce. Questo Grande Fratello Vip 5 promette di regalare grandi emozioni agli amanti del trash italiano, in sole ventiquattro ore abbiamo avuto: lo 'str...o' urlato da Patrizia De Blanck ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)potrebbe rischiare la squalifica dalVip 5 per alcune frasisu. Ladisuha lasciato di sasso il pubblico delVip 5. Il cantante, che è stato il secondo concorrente ad entrare nella casa, in una notte in cui è successo di tutto, chiacchierando con i suoi coinquilini ha elogiato le scelte politiche del Duce. QuestoVip 5 promette di regalare grandi emozioni agli amanti del trash italiano, in sole ventiquattro ore abbiamo avuto: lo 'str...o' urlato da Patrizia De Blanck ...

