Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sulla sua assenza al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lunedì 14 settembre in occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip 5 i fan di Elisabetta Gregoraci sono rimasti con l'amaro in bocca. L'ex signora Briatore infatti era attesa tra i concorrenti che avrebbero dovuto varcare la soglia della casa più spiata d'Italia ma di lei non c'è stata traccia. Perché? Verissimo, Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: 'Lui ha commesso gli errori più grandi" Elisabetta Gregoraci, quando entra al GFVip Voci di corridoio riferiscono motivi di natura personale, quel che è certo è che la Gregoarci è confermatissima nel cast del GFVip ed entrerà in gioco a partire da venerdì 18 settembre, quando si apriranno ...

VitaDiLeoG : @FScerna Esattamente, hai ragione. Poi ovviamente dietro a tutto questo c'è anche la questione del cachet. Se ci pe… - ninakreuz : Flavia Vento *entra ed esce nella casa in meno di 24 ore* Elisabetta Gregoraci in attesa fino a venerdì: #GFVIP - carmelitavenier : Ma quindi senza Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci troveranno dei vip che le sostituiranno no? #gfvip - natalia_prete : @dolcecinica Vorrei sapere perché Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa del #GFVIP! - flamanc24 : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… -