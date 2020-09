Elezioni regionali 2020: Zingaretti in Toscana per sostenere Giani. Appuntamenti a Viareggio, Livorno, Lucca, Pistoia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha annunciato il suo arrivo per domani, giovedì 17 settembre, a sostegno del candidato presidente per il Centrosinistra, Eugenio Giani, e degli altri candidati Dem. La giornata in Toscana comincerà alle 11.30 al gazebo del Pd di Viareggio in Viale Capponi, angolo via Vespucci, con il candidato presidente di Regione Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il segretario del Pd, Nicola, ha annunciato il suo arrivo per domani, giovedì 17 settembre, a sostegno del candidato presidente per il Centrosinistra, Eugenio, e degli altri candidati Dem. La giornata incomincerà alle 11.30 al gazebo del Pd diin Viale Capponi, angolo via Vespucci, con il candidato presidente di Regione Eugenio

