Covid-19, sospiro di sollievo a Tocco Caudio: l'esito dei tamponi

Tempo di lettura: < 1 minutoTocco Caudio (Bn) – C'era apprensione a Tocco Caudio dopo le vicende degli ultimi giorni che avevano coinvolto un soggetto risultato positivo al Covid-19. La persona in questione, come si ricorderà, aveva avuto diversi contatti nel centro in provincia di Benevento nonostante fosse in attesa dell'esito del tampone al quale si era sottoposta dopo il ritorno nel proprio paese. La positività accertata aveva fatto scattare automaticamente l'allarme ed erano state diverse le persone finite in isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone nasofaringeo. Esito arrivato quest'oggi e che ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'intera comunica tocchese. Sono infatti risultati tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sospiro Covid-19, sospiro di sollievo a Tocco Caudio: l'esito dei tamponi anteprima24.it Coronavirus a Portici: tamponi negativi al Comune dopo il caso del dipendente positivo

Nessun positivo al tampone fra i colleghi del dipendente comunale che ha contratto il Covid-19. Sono ore di inarrestabile attività quelle che hanno scandito il pomeriggio di ieri e la mattinata odiern ...

Lega Serie A, tutti negativi i tamponi dopo l'assemblea con De Laurentiis

Sono tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti i vertici della Lega di Serie A e gli altri dipendenti che hanno preso parte all'assemblea dello scorso 9 settembre all'hotel Hilton. Poche ore d ...

Coronavirus, Berlusconi: "Dolore ovunque, ho davvero temuto di non farcela"

Silvio Berlusconi adesso può tirare un sospiro di sollievo: "Ora mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi rende s ...

