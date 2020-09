Coronavirus, oltre 40mila positivi in Italia. Oggi 12 morti e 1.452 casi in più con 100mila tamponi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di Oggi mercoledì 16 settembre del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.452, a fronte di 100.607 tamponi , ieri erano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020)in, il bollettino dimercoledì 16 settembre del Ministero della Salute . I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.452, a fronte di 100.607, ieri erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: nuovo record in Israele, oltre 5 mila casi ANSA Nuova Europa Coronavirus. Il bollettino: quasi 1500 contagiati con 100mila tamponi

Sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. Il numero ...

Covid in Puglia, balzo dei positivi: 103 i nuovi casi, nove nel Salento. Allarme a Bari e nel Foggiano

Balzo in avanti dei positivi, a fronte di un numero elevato di campioni analizzati. L'ultimo bollettino Covid della regione Puglia porta il numero dei contagiati di giornata oltre quota cento - per la ...

