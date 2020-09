Calciomercato Serie A – Affari e trattative 16 settembre – La Juve dice addio a Suarez e stringe per Dzeko – Inter | non ancora fatta per Vidal

(Di mercoledì 16 settembre 2020) IlA è pronto a vivere un’altra giornata dibollenti, con lantus che è pronta are perndoe con l’che deve superarepiccoli problemi prima di poter abbracciare. LaperLaa Luiscosì come ha fatto il calciatore uruguaiano, entrambe le parti hanno capito che è quasi impossibile che l’attaccante possa ...

tuttosport : #DeSciglio, c'è la #Roma: operazione da 10 milioni - tuttosport : #Juve, tra #Chiesa e #Carrasco spunta l'idea #ElShaarawy - Gazzetta_it : #calciomercato #Males, visite con l'#Inter e poi il #Genoa. Ecco chi è il 19enne attaccante svizzero - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #SerieA - parla #Gravina: 'Playoff una possibilità, la riapertura degli stadi sarà naturale' - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#SerieA femminile - prima volta storica, #MilanJuventus il 5 ottobre a #SanSiro -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport.it

Resta un’incognita il futuro di Douglas Costa alla Juventus. Il brasiliano, per cui si parla di un interesse del Guangzhou di Fabio Cannavaro, potrebbe salutare la Serie A e approdare altrove. Oltre a ...Ilary Blasi incinta, l’annuncio della moglie dell’ex capitano della Roma a suo marito. La reazione di Totti è tutta da ridere. Poi arriva la verità. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppi ...Juventus, Inter e Milan sono protagoniste del calciomercato in entrata ma anche di quello in uscita. Tanti i calciatori in lista di sbarco Entriamo nella fase calda di questa insolita sessione di cal ...