Calciomercato Juventus, nuova possibile destinazione per Khedira (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus scalpita, la situazione in attacco è ancora in divenire e Pirlo starebbe studiando nuovi assetti a centrocampo. La dirigenza sarebbe all'opera non solo per garantire innesti ma anche per tagliare i cosiddetti "rami secchi". Sistemate le situazioni contrattuali di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, un altro nome che sarebbe pronto ad uscire in maniera analoga è quello di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è reduce da due stagioni a dir poco sfortunate, dove non è stato molto impiegato a causa dei ripetuti e prolungati infortuni. L'ex-Real Madrid è legato alla Juventus fino al 2021, ma proprio i legali bianconeri e del giocatore starebbero cercando un accordo di risoluzione per terminarlo già questa estate.

