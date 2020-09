Bimbo di 4 anni travolto e ucciso dallo scuolabus vicino casa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia in provincia di Livorno. Un bambino di 4 anni è morto investito da uno scuolabus vicino a casa. L'incidente è accaduto intorno alle 13. Il bambino sarebbe stato in sella... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia in provincia di Livorno. Un bambino di 4è morto investito da uno. L'incidente è accaduto intorno alle 13. Il bambino sarebbe stato in sella...

