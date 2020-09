Atalanta vittoriosa sul Novara | si rivede Zapata

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’ha battuto ilper 3-1: a segno nel test amichevole Muriel, Colley e, al rientro dopo la quarantena Mercoledì intenso al Centro Bortolotti per l’che, dopo la seduta del mattino, nel pomeriggio ha disputato una partita d’allenamento a porte chiuse contro il, formazione che milita nel campionato di Serie C. La sgambata ha visto la vittoria dei nerazzurri per 3-1 grazie ai gol di Muriel al 17′, di Colley al 19′ e di, subentrato nella ripresa, al 68′. La rete degli ospiti è stata segnata da Panico al 35′. La preparazione continuerà domani, giovedì 17 settembre, con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse. Leggi su Calcionews24.com

