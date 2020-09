Altro che sfida Emiliano-Fitto. In Puglia cresce la Laricchia. Sul governatore dem pesa la candidatura di disturbo di Scalfarotto. Che è nato a Pescara a 315 km da Bari (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Puglia è terra di turismo. E nell’estate del post-Covid, con gli italiani che non sono fuggiti in località esotiche, è stata proprio la regione pugliese ad essersi riempita di turisti provenienti da ogni parte del Paese. Ma, accanto al mare cristallino e caraibico, agli squarci che tutto il mondo ci invidia, ai vicoli bianchi splendenti, alle chiese e ai resti delle invasioni saracene e del dominio borbonico, c’era sempre qualcuno che commentava: “Vince Raffaele Fitto questa volta”; “No, resta Emiliano”. E qualcun Altro, ancora, aggiungeva: “Attenti alla Laricchia”. Ed è proprio quest’ultimo che alla fine potrebbe avere ragione: secondo diversi commentatori – che probabilmente hanno visionato i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laè terra di turismo. E nell’estate del post-Covid, con gli italiani che non sono fuggiti in località esotiche, è stata proprio la regione pugliese ad essersi riempita di turisti provenienti da ogni parte del Paese. Ma, accanto al mare cristallino e caraibico, agli squarci che tutto il mondo ci invidia, ai vicoli bianchi splendenti, alle chiese e ai resti delle invasioni saracene e del dominio borbonico, c’era sempre qualcuno che commentava: “Vince Raffaelequesta volta”; “No, resta”. E qualcun, ancora, aggiungeva: “Attenti alla”. Ed è proprio quest’ultimo che alla fine potrebbe avere ragione: secondo diversi commentatori – che probabilmente hanno visioi ...

Benji_Mascolo : Io e il mio shaker rosa siamo pronti per lezione di nuoto. Si, nuoto. Ed è un altro indizio per uno dei nuovi proge… - matteosalvinimi : In 24 ore oltre 10.000 segnalazioni di problemi e mancanze nelle scuole di tutta Italia, che stiamo inoltrando a ch… - chetempochefa : “L’anarchico Kropotkin diceva: se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se… - BeppeMaresca : @Gitro77 Non son buoni manco per piangerci sopra. Sono le teste che andavano cambiate altro che i banchi. - GustavoMichele6 : @IoBelacqua @zarlino Certo, cittadinanza e costituzione era un altro progetto che poteva essere interpretato in mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che Huawei, Pompeo scommette sul 5G occidentale Formiche.net Tutte le novità dell’aggiornamento 22 di Fallout 76 Stagione 2

Con l’aggiornamento 22 inizia anche la stagione 2, che introduce un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. e tante ... Set unico per armatura atomica a tema Power Patrol E molto, molto altro! Sfrutta al massimo ...

Credere nel nostro tempo/2… di Domenico Pisana

Il cristiano di fede cattolica spesso si chiede: ma dov’ è questo Dio uno e trino professato nel credo? Dove si mostra Dio? Dove risiede? A questo punto debbo subito precisare che quando parlo di Dio, ...

US OPEN: IL SECONDO MAJOR DI RENATO PARATORE

Un titolo prestigioso, la contesa per la leadership mondiale, Tiger Woods e Phil Mickelson alla ricerca di obiettivi ambiziosi e tanti altri temi nella 120ª edizione dell’US Open (17-20 settembre), il ...

Con l’aggiornamento 22 inizia anche la stagione 2, che introduce un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. e tante ... Set unico per armatura atomica a tema Power Patrol E molto, molto altro! Sfrutta al massimo ...Il cristiano di fede cattolica spesso si chiede: ma dov’ è questo Dio uno e trino professato nel credo? Dove si mostra Dio? Dove risiede? A questo punto debbo subito precisare che quando parlo di Dio, ...Un titolo prestigioso, la contesa per la leadership mondiale, Tiger Woods e Phil Mickelson alla ricerca di obiettivi ambiziosi e tanti altri temi nella 120ª edizione dell’US Open (17-20 settembre), il ...