Zingaretti | per nidi pubblici e convenzionati investimento da 24 5 mln

Roma – "Con un investimento di 24,5 milioni di euro, aggiungiamo un tassello importante al percorso di ripartenza, a favore degli asili nido pubblici e privati. Grazie a questi fondi sara' possibile avere un sostegno alle spese di gestione, alla riqualificazione degli edifici di proprieta' pubblica e alla formazione dei lavoratori." "Sappiamo quanto sia cruciale investire sulla scuola che in questo momento sta tornando a fare parte della quotidianita' delle famiglie e lo scopo degli interventi e' ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di eta' compresa tra zero e sei anni ed evitare in ogni modo che i costi possano gravare sulle famiglie". A dichiararlo in una nota e' il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

