Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBREORE 9:35 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANCORA MOLTO INTENSA LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24,SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, ABBIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO VERSO. TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCONE SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA. MENTRE RESTA INTERROTTA LA CIRCONE SULLA ...