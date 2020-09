Supercoppa basket 2020, semifinali: programma, orari e diretta tv (Di martedì 15 settembre 2020) Sorteggiate le due semifinali della Final Four di Supercoppa italiana di pallacanestro che si terrà dal 18 al 20 settembre a Bologna. Nella giornata di venerdì, alle 18, aprirà le danze la sfida tra Milano e Venezia a cui seguirà, alle 20.45, quella tra Sassari e Virtus Bologna. La finale è in programma domenica 20 alle ore 18. Le partite verranno trasmesse in diretta su Eurosport. Di seguito la programmazione. VENERDI 18 SETTEMBRE Ore 18 – Milano-Venezia Ore 20:45 – Sassari-Virtus Bologna DOMENICA 20 SETTEMBRE Ore 18 – Finale Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Sorteggiate le duedella Final Four diitaliana di pallacanestro che si terrà dal 18 al 20 settembre a Bologna. Nella giornata di venerdì, alle 18, aprirà le danze la sfida tra Milano e Venezia a cui seguirà, alle 20.45, quella tra Sassari e Virtus Bologna. La finale è indomenica 20 alle ore 18. Le partite verranno trasmesse insu Eurosport. Di seguito lazione. VENERDI 18 SETTEMBRE Ore 18 – Milano-Venezia Ore 20:45 – Sassari-Virtus Bologna DOMENICA 20 SETTEMBRE Ore 18 – Finale

