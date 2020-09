Salvini ne ha per tutti, ma tace sulle sue grane. I leghisti attaccano Zingaretti sulle mascherine e Grillo sul figlio ma fanno scena muta sui loro scandali (Di martedì 15 settembre 2020) Matteo Salvini ha una tattica da consumato attore di varietà che utilizza ogni qual volta è sotto attacco: scarica sugli avversari politici attacchi su altre vicende molto meno rilevanti della sua. Ma procediamo con ordine. La Lega deve avere un problema con i denari visto che deve restituire ben 49 milioni di euro che sono non un tesoretto ma un vero tesorone; soldi degli italiani cioè di tutti noi. Poi, con cadenza pressoché regolare, i suoi amministratori rimangono invischiati in storie sempre di soldi. Per citarne il penultimo è quello della fornitura di mascherine alla Regione Lombardia da parte di suo cognato che vede penalmente coinvolto anche il governatore Fontana. E poi il fuoco di artificio dei nuovi arresti. Secondo il gip di Milano Di Rubba, Scillieri e Manzoni hanno condotto in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Matteoha una tattica da consumato attore di varietà che utilizza ogni qual volta è sotto attacco: scarica sugli avversari politici attacchi su altre vicende molto meno rilevanti della sua. Ma procediamo con ordine. La Lega deve avere un problema con i denari visto che deve restituire ben 49 milioni di euro che sono non un tesoretto ma un vero tesorone; soldi degli italiani cioè dinoi. Poi, con cadenza pressoché regolare, i suoi amministratori rimangono invischiati in storie sempre di soldi. Per citarne il penultimo è quello della fornitura dialla Regione Lombardia da parte di suo cognato che vede penalmente coinvolto anche il governatore Fontana. E poi il fuoco di artificio dei nuovi arresti. Secondo il gip di Milano Di Rubba, Scillieri e Manzoni hanno condotto in ...

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - borghi_claudio : La prima volta che vedo un titolo normale. Questa evidentemente è troppo grossa anche per i nostri giornali. Con la… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho contrastato immigrazione clandestina combattendo scafisti, mafiosi e trafficanti di esseri umani. Io p… - akipopilo : RT @Giorgiolaporta: Adesso il #M5S usa le foto di #Salvini e #Meloni per fare #sponsorizzazioni su #Facebook al fine di portare voti al Si.… - Spicci3 : @Stefano11152493 @BarillariDav Assolutamente no Sono sempre stato molto scettico di questo governo e avrei preferit… -