Ripartenza in salita per la scuola, ora gli esami più duri (Di martedì 15 settembre 2020) Difficoltà a rispettare le norme anti-contagio. Presidi e genitori chiedono chiarimenti su certificati e quarantene

Con emozione e un po’ di ansia oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse sono tornati a scuola ieri in 13 regioni per la ripresa dell’attività didattica. In totale saranno 8,3 milioni, quando ...

Scuola, che cosa funziona e che cosa no: mancano prof e banchi, tecnologia e volontari determinanti

Senza banchi e senza docenti, la scuola non si può fare. Il risultato? Bambini per terra e studenti disabili costretti a tornare a casa. I racconti emersi dalla giornata di ieri delineano un’immagine ...

Aeroporto Trapani, la ripartenza ai tempi del Covid, in agosto +82% passeggeri

L‘aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi fa un bilancio dell’attività dopo la chiusura forzata per l’emergenza Covid-19, dal 16 marzo al 21 giugno, voluta dal governo nazionale con decreto ministe ...

