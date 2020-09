Pjanic: «Grazie Juve, ma volevo una nuova sfida» – VIDEO (Di martedì 15 settembre 2020) Miralem Pjanic ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di lasciare la Juventus Il neo acquisto del Barcellona Miralem Pjanic si è presentato in conferenza stampa, dove ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a decidere di dire addio alla Juventus. «La Juventus è un club incredibile, con un presidente enorme. Mi ha aiutato a crescere. Ma un calciatore credo abbia bisogno di nuovi stimoli. Io dopo nove anni d’Italia, dove ho vinto tutto, avevo bisogno di un’altra sfida. Il Barcellona era il mio sogno da sempre, giocare in un altro club oltre la Juve poteva solo essere il Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Miralemha parlato in conferenza stampa della sua scelta di lasciare lantus Il neo acquisto del Barcellona Miralemsi è presentato in conferenza stampa, dove ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a decidere di dire addio allantus. «Lantus è un club incredibile, con un presidente enorme. Mi ha aiutato a crescere. Ma un calciatore credo abbia bisogno di nuovi stimoli. Io dopo nove anni d’Italia, dove ho vinto tutto, avevo bisogno di un’altra. Il Barcellona era il mio sogno da sempre, giocare in un altro club oltre lapoteva solo essere il Barcellona». Leggi su Calcionews24.com

