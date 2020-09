Pjaca Genoa: Juventus pronto a cederlo anche in prestito (Di martedì 15 settembre 2020) Pjaca Genoa è una pista molto concreta in queste ultime ore, che conferma quanto il Grifone sia scatenato in questa finestra di calciomercato. Infatti dopo i tanti acquisti degli ultimi giorni ora Preziosi sta cercando di regalare l’attaccante della Juventus al tecnico Maran. Pjaca Genoa: la situazione Marko Pjaca è diventato un obiettivo concreto nelle ultime ore, perchè è un calciatore che piace molto al tecnico Rolando Maran ed ha voglia di mettersi in mostra dopo anni anonimi. Il cartellino dell’attaccante è sempre della Juventus, che lo ha ritrovato dopo l’esperienza degli ultimi mesi all’Anderlecht dove anche a causa del Covid ha collezionato 3 presenze e 1 gol. Pjaca ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020)è una pista molto concreta in queste ultime ore, che conferma quanto il Grifone sia scatenato in questa finestra di calciomercato. Infatti dopo i tanti acquisti degli ultimi giorni ora Preziosi sta cercando di regalare l’attaccante dellaal tecnico Maran.: la situazione Markoè diventato un obiettivo concreto nelle ultime ore, perchè è un calciatore che piace molto al tecnico Rolando Maran ed ha voglia di mettersi in mostra dopo anni anonimi. Il cartellino dell’attaccante è sempre della, che lo ha ritrovato dopo l’esperienza degli ultimi mesi all’Anderlecht dovea causa del Covid ha collezionato 3 presenze e 1 gol....

DiMarzio : Il #Genoa non si ferma: il punto sul mercato, da Pjaca a Karsdorp - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Contatto #Roma - #DePaul, e i giallorossi hanno l'accordo con il Verona per #Kumbulla - Su… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Pjaca, non solo Genoa: mezza Serie A sul croato della Juve - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pjaca, non solo Genoa: mezza Serie A sul croato della Juve - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Il Genoa vuole regalare Pjaca a Maran: accelerata rossoblu -