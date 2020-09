Michele Anzaldi | «La Rai chiarisca | c’è qualche favoritismo o piaggeria nei confronti di De Filippi?»

(Di martedì 15 settembre 2020) Rudy Zerbi e Maria Dea Tu si que vales Montalbano si scansa da Tu si que vales?non ci sta. Questa volta il segretario della commissione di Vigilanza Rai non ha digerito la variazione di palinsesto di Rai 1 dello scorso sabato. In un post pubblicato su Facebook, il deputato di Italia Viva chiede alla Rai di fare chiarezza, insinuando un possibileneidi un volto della concorrenza, quello di Maria De. “La Raichi ha deciso e perché il cambio di programmazione di Rai1 per la prima serata di sabato scorso, per la quale era inizialmente previsto il Commissario Montalbano, sostituito poi dalla replica di un film già in onda pochi mesi fa. Una scelta che ha causato una pesante sconfitta ...

Rai1 schiera nuovamente Montalbano in replica dopo l’ottimo riscontro nella serata di lunedì (19,1% di share contro il 19% del Grande Fratello VIP su Canale5). Per bissare la concorrenza, la rete ammi ...Nuova bufera in Rai. Al centro della polemica Il Commissario Montalbano, tra le fiction più viste in Italia. Una replica della serie con Luca Zingaretti era prevista per sabato 12 settembre ma all’ult ...Sia Mediaset che Rai mostrano interesse per la società della rete in fibra su cui sta lavorando Tim con la benedizione del Governo che rischia però di diventare una strada ancora più complicata - Per ...