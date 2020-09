L’indignazione per il video ‘dell’autoscontro’ con i banchi a rotelle. Ma il filmato è del 2017 (Di martedì 15 settembre 2020) Sui social è già partito la classica corsa all’indignazione che, inevitabilmente, ha ripercussioni anche sulla politica. Quel video, infatti, è stato condiviso anche dai profili social di alcuni quotidiani (vedi La Verità) ed esponenti di alcuni partiti con l’obiettivo di attaccare Lucia Azzolina e Domenico Arcuri. Il filmato dell’autoscontro con i banchi a rotelle, però, ha un particolare: è stato girato nel 2017. Insomma, nulla di attuale, come confermato dallo stesso ragazzo che lo ha pubblicato sul proprio canale TikTok. LEGGI ANCHE > La scuola di Roma che non fornisce le mascherine ai suoi studenti Premessa. Questo filmato, seppur non contemporaneo, mette in mostra tutte le legittime perplessità sulla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) Sui social è già partito la classica corsa all’indignazione che, inevitabilmente, ha ripercussioni anche sulla politica. Quel, infatti, è stato condiviso anche dai profili social di alcuni quotidiani (vedi La Verità) ed esponenti di alcuni partiti con l’obiettivo di attaccare Lucia Azzolina e Domenico Arcuri. Ildell’autoscontro con i, però, ha un particolare: è stato girato nel. Insomma, nulla di attuale, come confermato dallo stesso ragazzo che lo ha pubblicato sul proprio canale TikTok. LEGGI ANCHE > La scuola di Roma che non fornisce le mascherine ai suoi studenti Premessa. Questo, seppur non contemporaneo, mette in mostra tutte le legittime perplessità sulla ...

