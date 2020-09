La storia di José Luis Cancho quasi morto e resuscitato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando, dopo aver pubblicato quattro romanzi, ha deciso di scrivere di sé e della sua vita, José Luis Cancho avrebbe potuto imboccare strade consuete: la classica autobiografia, la diaristica, il memoir o la sin troppo praticata autofiction, della quale il prolisso narcisismo alla Knausgård rappresenta la versione più estrema. Con I rifugi della memoria (Arkadia, pp. 76, euro 13, ben tradotto da Marino Magliani) lo scrittore spagnolo ha scelto tuttavia un altro percorso, nota Andrés Barba nella prefazione, accostando il … Continua L'articolo La storia di José Luis Cancho quasi morto e resuscitato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando, dopo aver pubblicato quattro romanzi, ha deciso di scrivere di sé e della sua vita, Joséavrebbe potuto imboccare strade consuete: la classica autobiografia, la diaristica, il memoir o la sin troppo praticata autofiction, della quale il prolisso narcisismo alla Knausgård rappresenta la versione più estrema. Con I rifugi della memoria (Arkadia, pp. 76, euro 13, ben tradotto da Marino Magliani) lo scrittore spagnolo ha scelto tuttavia un altro percorso, nota Andrés Barba nella prefazione, accostando il … Continua L'articolo Ladi Joséproviene da il manifesto.

mxrganhulme7 : RT @FavelaFeghouli: Jose: la mia squadra è un gruppo di imbottigliatori Ancelotti: hahahaha come ha detto il mio amico italiano Chiellini,… - ChrisTangarife : RT @FavelaFeghouli: Jose: la mia squadra è un gruppo di imbottigliatori Ancelotti: hahahaha come ha detto il mio amico italiano Chiellini,… - FavelaFeghouli : Jose: la mia squadra è un gruppo di imbottigliatori Ancelotti: hahahaha come ha detto il mio amico italiano Chiell… - _854569266004 : @75_belkacem @geebeedeeone José Feliciano venne in Italia , festival di Sanremo , magniphique ma la perle rare fu R… - GianForzaNapol1 : Io tifo per il mister, uno dei più vincenti della storia del calcio Ha trionfato anche in champions, ha allenato sq… -

Ultime Notizie dalla rete : storia José Zoom, l’«Unicorno» delle videoconferenze vola alto a Wall Street Corriere della Sera