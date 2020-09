(Di martedì 15 settembre 2020) AGI - "Dio ci ama sempre tramite qualcuno". Lo diceva, indicando una verità teologica - ilha mandato il Figlio in carne, ossa ebruciante e inestinguibile sulla terra, per rivelare il suo cuore inclusivo che "si ostina a non perdere nessuno" e che, direbbe Papa Francesco, vuole tutte e cento le pecore - ma marcando anche una identità esistenziale, vocazionale propria e da consegnare: abbiamo il compito di aiutare tutti a non essere esclusi dal gioco grande, complesso e bello della vita. Quanti bambini, giovani, adulti di Godrano, di Brancaccio, di ogni luogo che ha incrociato, si sono sentiti amati "tramite" e da? Migliaia... Ventisette anni ...

Notiziedi_it : La passione di 3P. Padre Pino Puglisi, il prete fra la gente - AuroraImmacola1 : RT @emiliomau8: O PADRE, CHE ACCANTO A TUO FIGLIO, INNALZATO SULLA CROCE, HA VOLUTO PRESENTE LA SUA MADRE ADDOLORATA: FA' CHE LA SANTA CHI… - emiliomau8 : O PADRE, CHE ACCANTO A TUO FIGLIO, INNALZATO SULLA CROCE, HA VOLUTO PRESENTE LA SUA MADRE ADDOLORATA: FA' CHE LA S… - rosaliapipia : RT @CCultIlSentiero: “... tutto questo abbiamo visto nell’epoca dei mostri:/ i Kolbe, i don Milani, ed ecco il nostro padre Giuseppe/ morto… - CCultIlSentiero : “... tutto questo abbiamo visto nell’epoca dei mostri:/ i Kolbe, i don Milani, ed ecco il nostro padre Giuseppe/ mo… -

Ultime Notizie dalla rete : passione Padre

Giornal

Grazie alle sua grande passione per la musica da sempre organizza, con il coinvolgimento di bambini e di giovani ortucchiesi, concerti di beneficenza per le persone bisognose di cure costose e ...Pier Luigi Loro Piana racconta come è cresciuta l’azienda nel cuore della Valsesia, la passione per il mare e il suo impegno per le nuove generazioni Lasciare alle prossime generazioni un mondo pulito ...Nel decimo anniversario della scomparsa si è rinnovato il tradizionale raduno di auto d'epoca in ricordo del giovane fasanese PEZZE DI GRECO- I rumori delle emozioni e del ricordo accompagnato al romb ...