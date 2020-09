La Bayadere e la rivalità femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Laè un intramontabile balletto del repertorio classico. Sulla meravigliosa musica di Ludwig Minkus, compositore del Don Quixote e di Paquita, le coreografie della versione originale sono di Marius Petipa. Anche Rudolf Nureyev ne ha creato una versione coreografica. Il balletto è ricco di virtuosismi in costante contrapposizione tra loro: a momenti lenti, di adagio, si susseguono spesso passi veloci e forti. Il balletto Laviene ripreso spesso da tutti gli enti lirici europei, in particolare dal Semperoper Ballet di Dresda. Durante la serata We will dance, che andrà in scena prossimamente nel teatro tedesco, per celebrare il ritorno sulle scene dei danzatori della compagnia, tra cui le nostre Evelyn Bovo e Mariavittoria Muscettola, sarà ripreso un estratto da questo meraviglioso balletto. Marianela Nunez ...