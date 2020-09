La BandaDante all' opera dal 13 settembre

(Di martedì 15 settembre 2020) Parte la, che io e il maestro della musica popolare italiana abbiamo nominato "concerto viandante dei vivi dei morti e dei tipi danteschi". Parte dalla Pieve di Polenta, chiesetta della famiglia che dalle colline tra Forlì e Cesena discese a prendersi Ravenna e lì ospitò Dante. Famiglia della celebre Francesca, amante fregata da una lettura sbagliata e immortalata dal poeta. Una pieve dove Dante aveva pregato, come sostenne il massone Aurelio Saffi, erede morale e culturale di Mazzini, salvando la Pieve dalla distruzione che i suoi compari volevano. Posto meraviglioso a due passi dal colle e dalla Rocc di Bertinoro, dove all'osteria Serafina pasteggiavano Pascoli e Carducci, che divenne nume tutelare della zona non disdegnando piadine romagnole e romagnole tout cour. Laparte dalla Romagna dove il poeta esule ...

Ultime Notizie dalla rete : BandaDante all

Panorama

Al via il progetto di Ambrogio Sparagna e Davide Rondoni per celebrare il 700° della morte di Alighieri: portiamo in giro per l'Italia i suoi versi cantati e suonati come facevano pastori e contadini ...A Polenta è la sera dell’anteprima nazionale di BandaDante: il poeta Davide Rondoni (foto) e Ambrogio Sparagna, maestro della musica popolare, propongono il ‘Concerto viandante dei vivi, dei morti e d ...«La diritta via smarrita? La si ritrova tra la gente. Con questo viaggio intitolato BandaDante vogliamo riportare il Sommo Poeta nella sua dimensione popolare. Seguendo quella che era l’abitudine assa ...