Jake Gyllenhaal collaborerà nuovamente con Antoine Fuqua con The Guilty

L'attore Jake Gyllenhaal sarà nuovamente diretto da Antoine Fuqua, dopo Southpaw, in occasione del film The Guilty. Jake Gyllenhaal e Antoine Fuqua, dopo aver realizzato insieme Southpaw, collaboreranno nuovamente in occasione del thriller The Guilty, basato su un film danese. Il progetto è infatti basato su Den Skyldige, diretto da Gustav Moller, che era stato presentato all'edizione 2018 del Sundance Film Festival. Al centro della trama ci sarà una mattina trascorsa al centralino del pronto intervento 911. Joe Bayler (Jake Gyllenhaal), che risponde alle chiamate, cerca di salvare una persona in gravo pericolo, ma scopre che non ...

