INCENDI negli USA | apocalisse anche dall’alto Ecco cosa appare dallo Spazio

(Di martedì 15 settembre 2020) L’emergenza, che sta affliggendo diverse parti dell’ovest degli Stati Uniti, è davvero di portata eclatante. L’ESAultimi giorni ha rilasciato una fotografia del Satellite Copernicus Sentinel-3, che cattura uno scenario a dir poco impressionante, per l’estensione e lo spessore del fumo. Il fenomeno è decisamente esteso e sta causando danni e disagi incalcolabili in diversi stati degli USA, a partire dalla California, oltre ad un rischio per la salute di milioni di cittadini. L’immagine satellitare risale al 10 settembre e purtroppo la situazione non è granché migliorata. Quel che salta immediatamente all’occhio è la vasta zona coperta dalla cenere e dai fumi liberati dal materiale di combustione che brucia a terra. Il fumo è talmente denso, da riuscire ad ...

andreabettini : Le emissioni degli incendi negli Stati Uniti sono arrivate fino in Norvegia - flashpoke : RT @AtlanteUsa2020: Gli incendi senza precedenti sulla West coast, il cambiamento climatico negato e le teorie del complotto di QAnon. Negl… - Treccani : RT @AtlanteUsa2020: Gli incendi senza precedenti sulla West coast, il cambiamento climatico negato e le teorie del complotto di QAnon. Negl… - AtlanteUsa2020 : Gli incendi senza precedenti sulla West coast, il cambiamento climatico negato e le teorie del complotto di QAnon.… - EMinzon1967 : RT @lifegate: Non si tratta di schierarsi. È dimostrabile scientificamente che la gravità degli #incendi negli #StatiUniti sia dovuta al ri… -

Ultime Notizie dalla rete : INCENDI negli

"Un ghiacciaio di 110 chilometri quadrati si è frantumato in mille pezzi in un fiordo della Groenlandia dall'impossibile nome di Nioghalvfjerdsfjorden. Gli scienziati sono ormai abituati a questi feno ...Georgina Rodriguez incendia i social con alcune foto esplosive ... di una rivista portoghese che ha molto a che fare con il mio stile di vita", ha scritto nei giorni scorsi. DILETTA LEOTTA VA IN GOL..Ci saranno dinamiche avvincenti al Grande Fratello 5, grazie all'ingresso nella Casa di una ex coppia che si è separata in maniera poco pacifica. Lei è Adua Del Vesco, nome d'arte di Rosalinda Cannavò ...