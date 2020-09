Guida Tv Mercoledì 16 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Guida Tv Mercoledì 16 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 16 settembre Rai 1ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Ulisse: il piacere della scopertaSotto il cielo di Roma ore 23:50 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 The Good Doctor 3×19-20 Finale di stagione 1a Tv ore 23:00 Confronti Referendumore 23:30 Il Commissario Heller – Tv Movie 1×09 La vera Winnie Rai 3ore 20:25 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:30 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Paperssima Sprint (show) ore 21:35 Temptation Islandore 01:05 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr House 7 ore 20:40 CSI 11ore 21:30 Rambo Film cult con Sylvester Stallone. Rambo è un reduce del Vietnam orfano degli amici più ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 settembre 2020)Tv Mercoledì 16Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv mercoledì 16Rai 1ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Ulisse: il piacere della scopertaSotto il cielo di Roma ore 23:50 Porta a Porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 The Good Doctor 3×19-20 Finale di stagione 1a Tv ore 23:00 Confronti Referendumore 23:30 Il Commissario Heller – Tv Movie 1×09 La vera Winnie Rai 3ore 20:25 Tutto su mia madreore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:30 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Paperssima Sprint (show) ore 21:35 Temptation Islandore 01:05 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr House 7 ore 20:40 CSI 11ore 21:30 Rambo Film cult con Sylvester Stallone. Rambo è un reduce del Vietnam orfano degli amici più ...

