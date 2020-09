GfVip 5 | Patrizia de Blanch sbotta contro Alba Parietti | È una str za

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 a tuttade Blanck: "; una str***za". Nella casa di Cinecittà, la Contessa ne ha per tutti: dagli autori colpevoli di farla dormire con le luci accese e senza materasso a Lele Mora che compra le vittorie di Walter Nudo ai reality cui partecipa fino ad. In cucina, parlando con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, ha detto: "Chissà perché Elisabetta Gregoraci non; entrata. Era in albergo con noi. Speriamo venerdì. Con lei entreranno Paolo Brosio, Fulvio Abbate e Francesco Oppini. Lui lo conosco,; molto carino.; la madre che; una stron*a, non so ha qualcosa che non mi piace. Lui ...