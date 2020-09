Fase 3: 'caro paziente torna dal medico', campagna contro crollo visite (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - "caro paziente, in questi mesi abbiamo scoperto quanto sia fragile la salute. Per proteggerla, siamo rimasti a casa. Per proteggerla, oggi possiamo tornare a vederci. Perché la salute riparte solo con una ricetta. Questa". E' il messaggio della campagna #proteggilatuasalute, promossa da Doc Generici per ripopolare gli ambulatori medici 'svuotati' dall'emergenza Covid-19, con una particolare attenzione ai malati cronici. Perché "per questa tipologia di pazienti il costante monitoraggio, le revisioni del piano terapeutico e i preziosi consigli del medico curante sono fondamentali ai fini di una corretta aderenza terapeutica", è il senso dell'iniziativa lanciata online, in Tv e con affissioni nelle principali città italiane. Lo spot, ideato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - ", in questi mesi abbiamo scoperto quanto sia fragile la salute. Per proteggerla, siamo rimasti a casa. Per proteggerla, oggi possiamore a vederci. Perché la salute riparte solo con una ricetta. Questa". E' il messaggio della#proteggilatuasalute, promossa da Doc Generici per ripopolare gli ambulatori medici 'svuotati' dall'emergenza Covid-19, con una particolare attenzione ai malati cronici. Perché "per questa tipologia di pazienti il costante monitoraggio, le revisioni del piano terapeutico e i preziosi consigli delcurante sono fondamentali ai fini di una corretta aderenza terapeutica", è il senso dell'iniziativa lanciata online, in Tv e con affissioni nelle principali città italiane. Lo spot, ideato ...

Caro Presidente la solidarietÀ che lei ha chiesto È divenuta realtÀ

Bentornato Presidente. Dal 7 febbraio scorso quando abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di accoglierla per inaugurare l’anno di Padova Capitale Europea del Volontariato è successo di tutto. Tutto ...

