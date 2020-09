Don Roberto ucciso da uno dei senzatetto che assisteva

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - senborgonzoni : ?? Ucciso a coltellate da un immigrato senzatetto: morto don Roberto, era «il prete degli ultimi» Ucciso a coltellat… - DioceseRouen : RT @ParoleCristiane: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Gv 15,13 Don Roberto Malgesini https:… - rossmasp1960 : RT @PierMarioPozzi: Una preghiera a Don Roberto Malgesini, ucciso da un senzatetto a cui aveva portato conforto. Da anni Don Roberto port… -

Como è sotto choc per l’omicidio di un prete. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso martedì mattina alle 7 in piazza San Rocco in centro. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un sen ...E’ un prete, don Roberto Malgesini, 51 anni, l’uomo ucciso questa mattina in in centro a Como. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti. L’uomo che ha ucciso qu ...COMO – Grave fatto di sangue a Como, in piazza San Rocco. Questa mattina, poco dopo le 7:00, il prete 51enne Don Roberto Malgesini è stato accoltellato a morte. Il sacerdote – scrive la Provincia di C ...