Covid, studio del Gemelli: «Cambia l'età dei malati, il più grave ha 52 anni». Molti guariti da mesi hanno ancora problemi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo dice il Policlinico Gemelli: cambia l'età dei malati di Covid-19 e dei ricoverati in terapia intensiva. «Da luglio abbiamo visto scendere l'età media: prima era a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo dice il Policlinico: cambia l'; deidi-19 e dei ricoverati in terapia intensiva. «Da luglio abbiamo visto scendere l'; media: prima era a...

HuffPostItalia : 'Il Covid diventerà stagionale, ma non subito'. Lo studio pubblicato su Frontiers in Public Health - Fondaz_Veronesi : #coronavirus, oggi sono allo studio diversi sistemi per verificare l'eventuale positività #FUVmagazine… - fattoquotidiano : Lo studio segreto sul Covid: chi è Alberto Zoli, “l’esponente di Regione Lombardia” che ha relazionato Speranza - truthsetsfree2 : RT @AndreaSelva17: Questo #ricercatore parla di uno #studio della #commissione #europea di #aprile che dice che non esiste nessun #tampone… - osservando001 : RT @valy_s: Oh bella questa.. Una ricerca inglese dell'Università di Warwick ha stabilito che CHI RUSSA ha maggiori possibilità di MORIRE d… -