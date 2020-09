Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.229), 9 i morti. Oltre 80.000 i tamponi, nessuna regione a zero casi (Di martedì 15 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 15 settembre 2020. Sono 1.229 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, 221 in più rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.008. Le vittime sono... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020), ildi oggi 15 settembre 2020. Sono 1.229 i nuovida coronavirus in, 221 in più rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.008. Le vittime sono...

