Caos in Coppa Libertadores | il Boca è autorizzato a viaggiare con i giocatori positivi al Covid Gli avversari annunciano ricorso

silviodifede : Meraviglioso come la Uefa abbia una discreta idea (una coppa per le Nazioni di basso ranking) e la realizzi con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Coppa

alfredopedulla.com

Due bandiere rosse, tre partenze, incidenti brutti, violenti, ma per fortuna nessuno dei piloti coinvolti ha riportato danni fisici. Il primo Gran Premio del Mugello è stato da paura, ma a differenza ...10:53Coppa Italia: il Palermo calcio a 5 si impone 5-3 in casa degli Eightyniners 10:52Dalla zona Libertà allo Sperone per gettare scarti di pesce: lo seguono e lo denunciano 10:52Nuovo caso di Corona ...09:35Problemi Covid a Palermo: pazienti positivi costretti ad attendere nel pronto soccorso 09:35Caos scuola, 2 asili nido comunali chiusi a Siracusa, “beffa e danno per le famiglie” 09:30Problemi ...