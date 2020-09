Calciomercato Spezia – In arrivo un ex Cagliari per la porta (Di martedì 15 settembre 2020) Prosegue la campagna di rafforzamento dello Spezia, neopromosso in Serie A per la prima volta nella propria storia: secondo quanto rilevato da Tuttomercatoweb, il club ligure avrebbe trovato un accordo per il portiere brasiliano Rafael, svincolato dopo le esperienze con le casacche di Hellas Verona e Cagliari. Visite mediche La trattativa è definita e domani stesso il classe 1982 dovrebbe effettuare le visite mediche, andando poi probabilmente a ricoprire il ruolo di portiere di riserva, almeno all’inizio, per quanto riguarda la prossima stagione. Calciomercato Spezia – In arrivo un ex Cagliari per la porta Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Prosegue la campagna di rafforzamento dello, neopromosso in Serie A per la prima volta nella propria storia: secondo quanto rilevato da Tuttomercatoweb, il club ligure avrebbe trovato un accordo per il portiere brasiliano Rafael, svincolato dopo le esperienze con le casacche di Hellas Verona e. Visite mediche La trattativa è definita e domani stesso il classe 1982 dovrebbe effettuare le visite mediche, andando poi probabilmente a ricoprire il ruolo di portiere di riserva, almeno all’inizio, per quanto riguarda la prossima stagione.– Inun exper laGiornal.it.

DiMarzio : #Spezia, sempre più vicino #Agoumè in prestito dall'#Inter - DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia, tre operazioni concluse e tre molto vicine. La situazione - CagliariNews24 : ? Calciomercato #Cagliari, #Farias e #Deiola prossimi allo #Spezia - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? Non solo movimenti in entrata ma anche conferme in uscita per il #calciomercato rossoblù ?? trasferimen… - sportli26181512 : Spezia, accordo con il Cagliari per Farias: Lo Spezia mette le mani su Diego Farias:... -