Calciomercato Napoli, il retroscena di Valter De Maggio: Aurelio De Laurentiis stava trattando una testa calda… (Di martedì 15 settembre 2020) Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato un retroscena di mercato sul Napoli e sul presidente. “De Laurentiis una volta era in barca a Capri con un noto manager di un calciatore, era tutto fatto, ma chiese al procuratore se il ragazzo faceva tardi la notte, gli piaceva bere, gli piacevano le veline, allora il procuratore non ha potuto smentire perché il patron sapeva fosse una testa calda, così il patron disse: ‘Va bene, ti faccio sapere’, e scomparve”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Non posso fare ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 15 settembre 2020)De, giornalista di Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato undi mercato sule sul presidente. “Deuna volta era in barca a Capri con un noto manager di un calciatore, era tutto fatto, ma chiese al procuratore se il ragazzo faceva tardi la notte, gli piaceva bere, gli piacevano le veline, allora il procuratore non ha potuto smentire perché il patron sapeva fosse unacalda, così il patron disse: ‘Va bene, ti faccio sapere’, e scomparve”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Non posso fare ...

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - news24_napoli : Calciomercato Milan, Serginho propone un centrocampista - IlGoldiTurone : #AsRoma #Napoli e #Juventus in questi giorni #calciomercato #SerieA -