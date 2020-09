Calciomercato Juventus, ottimismo per Suarez, ma Dzeko rimane in attesa (Di martedì 15 settembre 2020) I tifosi della Juventus si sono svegliati stamattina con una notizia giunta nella serata di ieri che avrebbe fatto storcere il naso a molti. Infatti, secondo Sky Sport, Napoli e Roma avrebbero trovato un accordo che porterebbe nella capitale l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. In questo asse di Calciomercato sarebbe coinvolta la stessa Vecchia Signora, in quanto se l’affare dovesse andare in porto, Edin Dzeko potrebbe essere libero di firmare con la squadra bianconera. Al giocatore la Juventus corrisponderebbe un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro per due anni, mentre alla Roma sarebbe previsto un versamento di altri 15. Detto questo, i tifosi bianconeri ora si domandano: cosa succede ora con Suarez? Una potenziale risposta la fornirebbe La Gazzetta dello ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) I tifosi dellasi sono svegliati stamattina con una notizia giunta nella serata di ieri che avrebbe fatto storcere il naso a molti. Infatti, secondo Sky Sport, Napoli e Roma avrebbero trovato un accordo che porterebbe nella capitale l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. In questo asse disarebbe coinvolta la stessa Vecchia Signora, in quanto se l’affare dovesse andare in porto, Edinpotrebbe essere libero di firmare con la squadra bianconera. Al giocatore lacorrisponderebbe un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro per due anni, mentre alla Roma sarebbe previsto un versamento di altri 15. Detto questo, i tifosi bianconeri ora si domandano: cosa succede ora con? Una potenziale risposta la fornirebbe La Gazzetta dello ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - luk80439378 : RT @cicoria_e: #calciomercato #juventus #Dzeko o #Suarez scegline uno! Retwitt = Luis Suarez Like = E… - MondoNapoli : Milik, pronto il sì alla Roma: la Juventus si è defilata - -