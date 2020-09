Calciomercato Fiorentina, occhi su Camara dell’Olympiakos (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina: i viola avrebbero messo gli occhi sul centrocampista dell’Olympiakos Mady Camara La Fiorentina, dopo gli arrivi di Bonaventura e Borja Valero, è a caccia di altri rinforzi per il centrocampo. E dalla Grecia arriva la voce di un interessamento dei viola per un mediano dell’Olympiakos. Secondo quanto riportato da Sport24.gr, il club toscano avrebbe messo gli occhi su Mady Camara; centrocampista della Guinea classe 1997. Nella scorsa stagione, il calciatore biancorosso ha messo a segno 7 gol e sfornato 5 assist ai compagni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020): i viola avrebbero messo glisul centrocampista dell’Olympiakos MadyLa, dopo gli arrivi di Bonaventura e Borja Valero, è a caccia di altri rinforzi per il centrocampo. E dalla Grecia arriva la voce di un interessamento dei viola per un mediano dell’Olympiakos. Secondo quanto riportato da Sport24.gr, il club toscano avrebbe messo glisu Mady; centrocampista della Guinea classe 1997. Nella scorsa stagione, il calciatore biancorosso ha messo a segno 7 gol e sfornato 5 assist ai compagni. Leggi su Calcionews24.com

