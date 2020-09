Adesso è anche ufficiale: Simone Rosso al Mantova (Di martedì 15 settembre 2020) Ve l’avevamo anticipato e ora è arrivata l’ufficialità: Simone Rosso si è trasferito al Mantova. L’attaccante ha lasciato la Pro Vercelli, che lo ha salutato sul proprio sito: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con il Mantova 1911 s.r.l. per il trasferimento – a titolo definitivo – dell’attaccante Simone Rosso. La Società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata in questi anni e augura a Simone Rosso un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Foto: sito Pro Vercelli L'articolo Adesso è anche ufficiale: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Ve l’avevamo anticipato e ora è arrivata l’ufficialità:si è trasferito al. L’attaccante ha lasciato la Pro Vercelli, che lo ha salutato sul proprio sito: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con il1911 s.r.l. per il trasferimento – a titolo definitivo – dell’attaccante. La Società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata in questi anni e augura aun grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Foto: sito Pro Vercelli L'articolo: ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Genoa, Criscito vuole restare: adesso anche la società si è convinta Telenord Hyundai rinnova Kona e lancia la Kona N Line

Mild hybrid che significa accessibilità a un maggior numero di potenziali clienti, perché nel processo di elettrificazione del marchio coreano ci sono già adesso le versioni Full ... Tra le novità ...

SARA SIMEONI E FRANCESCO MOSER/ “Noi grandi amici, sempre tenute le distanze”

Sara Simeoni e Francesco Moser ospiti a C’è tempo per…: i due grandi campioni dello sport italiano sulla loro amicizia ma non solo. Sara Simeoni e Francesco Moser a C'è tempo per... Direttamente dalla ...

Evan, 26 anni, in transizione: “Ho capito di non essere donna quando la mia ragazza mi ha chiamato”

All'interno dell'ONIG ci sono anche avvocati, medici e psicologi che certificano il tuo percorso. Le norme stabilite dall'ONIG andavano bene nel 1984, quando di cambio di sesso proprio non si parlava.

