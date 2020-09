Venezia 2020: non abbiamo visto capolavori indimenticabili, ma non possiamo lamentarci (Di lunedì 14 settembre 2020) Che avrebbe vinto Nomadland era piuttosto scontato. Del resto i concorrenti del film della sino-americana Chloé Zhao non erano certo all’altezza di sfidarlo. Il 77esimo Festival del Cinema di Venezia si è concluso, comunque, con una vittoria comune a tutti, ovvero affrontare con le dovute precauzioni il Covid celebrando nel contempo il cinema. L’app Boxol, per prenotare le proiezioni con il cellulare o il pc – per accreditati (obtorto collo dimezzati) e pubblico – ha funzionato bene (anzi, si potrebbe utilizzare anche nelle future edizioni…). Certo, non abbiamo visto capolavori indimenticabili, ma, considerando la crisi del mercato cinematografico, non possiamo lamentarci. La cerimonia di premiazione, tenutasi nella Sala ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Che avrebbe vinto Nomadland era piuttosto scontato. Del resto i concorrenti del film della sino-americana Chloé Zhao non erano certo all’altezza di sfidarlo. Il 77esimo Festival del Cinema disi è concluso, comunque, con una vittoria comune a tutti, ovvero affrontare con le dovute precauzioni il Covid celebrando nel contempo il cinema. L’app Boxol, per prenotare le proiezioni con il cellulare o il pc – per accreditati (obtorto collo dimezzati) e pubblico – ha funzionato bene (anzi, si potrebbe utilizzare anche nelle future edizioni…). Certo, non, ma, considerando la crisi del mercato cinematografico, non. La cerimonia di premiazione, tenutasi nella Sala ...

repubblica : L'Italia vince due volte a #Venezia77. #PierfrancescoFavino, attore (e produttore) di Padrenostro, vince la Coppa V… - Corriere : Favino dopo la vittoria: «Non ci volevo credere, pensavo mi stessero prendendo in giro» - Agenzia_Ansa : Cate #Blanchett a #Venezia, le 15 foto più belle @la_Biennale #ANSA - zazoomblog : Venezia 2020: non abbiamo visto capolavori indimenticabili ma non possiamo lamentarci - #Venezia #2020: #abbiamo… - heyhey_charlie : RT @artribune: Venezia 77: Pieces of a Woman, un film sull’ineluttabilità della morte -